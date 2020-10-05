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Tarzan kahroldu

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 77. dakikasında 'ın golüyle 1-2'lık üstünlüğü yakalayan siyah-beyazlı takım, 90+1. dakikada Gökhan Demir’e engel olamadı ve mücadelede 1 puanla yetindi.

Tarzan kahroldu
Giriş Tarihi: 5.10.2020

3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk 2 haftasını puansız geçen Manisaspor, yeni transferleriyle çıktığı maçta Arnavutköy Belediyespor'la son dakikada kalesinde gördüğü golle berabere kaldı, galibiyeti kaçırıp kahroldu: 1-1. 18. dakikada konuk takım Arnavutköy Belediyespor'da Osman'ın kullandığı serbest vuruşa Ozan'ın kafa şutu az farkla auta çıktı. 25. dakikada Mehmet İncebacak ortaladı, Murat'tan önce kaleci Amaç Ulaş tehlikeyi uzaklaştırdı. 31. dakikada Fatih'in pasında Osman topu kontrol edip, kaleyi yokladı sonuç gelmedi. 44. dakikada Kaan'ın uzaklardan vuruşu yan direğin dibinden auta çıktı, devre 0-0 bitti.

KARŞILIKLI GOLLER
52. dakikada ev sahibi ekipte Bahtiyar'ın pasında sağdan ceza sahası içine giren Kaan'ın şutu üstten auta çıktı. 63. dakikada Arnavutköy'de Mustafa'nın ortasında ayağıyla topun gelişine vuran Umut'un şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi. 77. dakikada Manisaspor öne geçti. Topun başına geçen Mehmet İncebacak, kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi: 1-0. 90+1. dakikada skor eşitlendi. Manisa kalesinde oluşan karambolde Gökhan topu ağlara gönderip skoru belirledi: 1-1. Tarzan son dakika golüyle galibiyetten oldu.

CÜNEYT HASÇELİK

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