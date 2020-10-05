Turgutlu son nefeste

2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Turgutluspor, Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. 8. dakikada Mithat'ın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti. 11'de Turgutlu'da kaleci Fatih büyük hata yaptı. Fatih geri pasında topu oyuna sokarken top Göksu'nun önünde kaldı ve Göksu bu büyük hatayı affetmedi: 0-1. 12'de sol kanattan Mert'in arapasına hareketlenen Muhammet Haşim topu kalecinin üzerinden aşırttı skora denge geldi: 1-1. İlk devre 1-1 sona erdi.



MUTLU BAYRAM YAPTIRDI

54'TE Muhammed Rıdvan'ın ortasında topla buluşan Mert'in sert şutu kaleci Mehmet'te kaldı. 57'de Mert'in korner atışında Muhammet Haşim'in kafa vuruşunu kaleci Mehmet güçlükle kornere çeldi. 75'te Mutlu'nun uzaklardan şutunu kaleci Mehmet kornere tokatladı. 90+3'te Mert'in harika ortasında Muhammed Rıdvan'ın kafa vuruşunu kaleci Mehmet harika bir kurtarışla kornere gönderdi. 90+7'de Pendik savunmasının arkasına atılan yüksek topta Mutlu kafayla topu ağlara gönderdi Kasaba bayram yaptı: 2-1.

İLKER UYAR