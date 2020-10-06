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Haberler Spor A Milli Futbol Takımı Köln'e gitti

A 'e gitti

Deplasmanda ile karşı karşıya gelecek A , Almanya'ya gitti. Teknik direktör Şenol Güneş, yarın karşılaşmanın yapılacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Futbol Takımı Köln'e gitti

AA

06.10.2020, 14:37

A Milliler, Köln Stadı'nda yarın oynanacak mücadele için saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Köln kentine hareket etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın yapılacağı statta TSİ 20.30'da düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak.

Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı hazırlıklara başladı

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