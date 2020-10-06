A Milli Futbol Takımı Köln'e gitti

A Milliler, Köln Stadı'nda yarın oynanacak mücadele için saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Köln kentine hareket etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın yapılacağı statta TSİ 20.30'da düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak.
Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.A Milli Futbol Takımı hazırlıklara başladı
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