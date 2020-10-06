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Haberler Spor Manisa Futbol’dan zirveye damga

’dan zirveye damga

Manisa Futbol’dan zirveye damga
Giriş Tarihi: 6.10.2020

MİSLİ.COM 2. Lig'de son 2 sezondur şampiyonluk hedefini Play-Off'ta ıskalayan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezona müthiş başladı. Ligde Beyaz Grup'ta 3'te 3'le liderlik koltuğuna oturup TFF 1. Lig yarışında yine çok iddialı olduğunu kanıtlayan siyah-beyazlı ekip 3 haftada tam 13 gol atarken, kalesinde yalnız 2 gol gördü. Açılış maçında Çorum FK'yı deplasmanda 3-1 yenen Manisa ekibi, evindeki ilk sınavda grubun iddialı takımlarından Kocaelispor'u 6-1 gibi farklı skorla geçti. Son maçta da yine güçlü rakiplerinden Afjet Afyonspor'u dış sahada 4-0 mağlup eden Manisa FK, rakip kalelere gol olup yağdı. Manisa FK'da ilk 3 haftada Zahit 4, Erhan 3 kez ağları sarstı.

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