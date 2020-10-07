A Milliler ‘Panzer’e karşı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün zorlu bir rakibe karşı prova yapacak. Ay-yıldızlılar, bugün Köln Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan özel maçta güçlü rakibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maçı Fransız hakem Benait Bastien yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Ve pandemi salgını nedeniyle stada seyirci alınmayacak. Ay yıldızlılar, Alman Panzeri'ne karşı bugün 26. kez sahaya çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 25 maçta milli takım, 6 galibiyet ve 15 yenilgi alırken 4 maç berabere sona erdi.

MAÇLAR TRT SPOR'DA

UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye'nin oynayacağı maçlar TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. A Milli takımın 11 Ekim Pazar günü Rusya'ya konuk olacağı ve 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan'ı konuk edeceği maçlar canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak. Her iki maç da 21.45'te başlayacak.



ŞENOL GÜNEŞ İLE 65. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile bugün oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 18'i özel 64 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 64 maçta, 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.