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Haberler Spor Akhisarspor'da işler yine karıştı

'da işler yine karıştı

1'inci Lig'de aylardır içinde bulunduğu maddi ve idari krizlerden kurtulamayan, transfer yasağını açamadığı için 13 futbolcunun ayrıldığı kadrosunu da takviye edemeyen 'da yine bilinmezlik hakim.

Akhisarspor'da işler yine karıştı

07.10.2020, 16:10

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıha Kurulu, 16230 sayılı kanunun koronavirüs ek tedbirleri konulu genelgeleri doğrultusunda dernekler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerde genel kurulların 1 Aralık 2020'ye kadar tekrar ertelenmesine karar verdi. Akhisarspor'un yarın saat 11.00'de yapılması planlanan kongresi bu nedenle iptal edildi.

Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu'nun 2 hafta önce görevlerinden istifa edip yönetimdeki üyeliklerini ise sürdürdüğü yeşil-siyahlılarda imza yetkileri verilip, yönetim dışından başkanlığa getirilen Evren Özbey'in dernekler kanunu ve kulüp tüzüğü gereği başkanlığı sürdüremeyeceği öğrenildi. Akhisarspor'da yasal olarak görevi sürdüren yönetim, toplanıp formül bulmaya çalışacak. Kardeşleriyle birlikte sahibi olduğu futbol menajerliği şirketini kapattığını duyuran Özbey'in başka bir ünvanla başkanlık görevini yürütebileceği veya mevcut yönetim içinden tekrar başkan seçimi yapılabileceği belirtildi.

DHA

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