Aydın BŞB’nin rotası Avrupa

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. sıraya kadar yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın sezon başında PTT'den aldığı Ezgi Dağdelenler Bektaş, gösterdiği performansla büyülüyor. Alınan galibiyetlerin mimarlarından olan smaçör Ezgi, "Takım olarak her geçen gün daha iyi olacağız. Play- Off'lara kalıp Avrupa Kupaları'na gitmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi. Takıma adapte sorunu yaşamayan 27 yaşındaki oyuncu, başantrenör Alper Hamurcu'nun en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor. Voleybol kariyerinde İlbank, Fenerbahçe Opet, PTT Spor'da başarıyla forma giyen Ezgi, sözlerine şöyle devam etti:

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM'

"Aydın'da forma giydiğim için çok mutluyum. Takıma katıldığım ilk andan itibaren herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadım. Burada bir aile ortamı var. Arkadaşlık ortamı çok güzel. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Umarım sezon sonunda bu emeklerimizin karşılığını alırız. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Sezona iyi başlamak çok güzel. Ben de tüm arkadaşlarım gibi takıma katkı vermeye çalışıyorum. Bu formaya, camiaya layık olmak istiyorum. Hedefimiz Play-Off'lara kalıp tekrar Aydın'a Avrupa kupaları heyecanı yaşatmak" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ