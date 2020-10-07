Fethiye, Barış Hersek’i transfer etti

ING Basktebol Süper Ligi'nin yeni temsilcisi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, transfere devam edi-yor. Lacivert-beyazlılar, 32 yaşın-daki 2.07 metre boyundaki Barış Hersek'i kadrosuna kattı. Barış, Fenerbahçe'yle 2017'de Eurolea-gue şampiyonluğu dahil 15 kupa kaldırdı. Barış, sarı-lacivertli-lerde 3 lig, 2 Türkiye Kupası, Eurochallenge Kupası'nı da havaya kaldırdığı Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'da lig ve kupa şampi-yonlukları yaşadı.

ERDOĞAN CANKU