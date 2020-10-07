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Haberler Spor Manisa FK’ya çifte transfer

Manisa FK’ya çifte

Manisa FK’ya çifte transfer
Giriş Tarihi: 7.10.2020

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdüren Manisa FK, transferin son gününde iki takviye birden yaptı. 20 yaşındaki Bilal Gündoğdu'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Boluspor'dan Mustafa Durak'ı da kadrosuna kattı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde futbol şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve sportif direktör Taner Savut da yer aldı. Kendisini 3 yıllığına Manisa FK'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan Berlin doğumlu 20 yaşındaki oyuncu, "Manisa FK'da olduğum için mutluyum" dedi. Gaziantep, Adana Demir ve Boluspor'da oynayan 32 yaşındaki Mustafa, kariyerinde 194 maça çıktı, 16 gol attı.

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