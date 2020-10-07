Real Madrid’den tarihi sessizlik

Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olarak kabul edilen Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez bir transfer sezonunu boş geçti. Geçtiğimiz sezonun La Liga şampiyonu Real Madrid, 2020-2021 transfer sezonunda hiçbir yeni oyuncu ile anlaşma sağlamadı. Madrid en son 1980-81 sezonunu transfer yapmadan geçirmişti. Zinedine Zidane'ın ekibi bu yaz kadrosunu altyapıdan ve kiralıktan dönen oyuncularla genişletti.

100 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

Kiralıktan dönen Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin, A takıma çıkarıldı. Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez, Alberto Soro ve Jorge Frutos gibi oyuncularla yollarını ayıran Real Madrid, bu oyuncuların satışından yaklaşık 100 milyon Euro'luk gelir elde etti.