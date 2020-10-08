“Beşiktaş’ı çok bekledim”

KASIMPAŞA'NIN yeni transferlerinden Ahmet Oğuz, Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. Bir radyo kanalına katılan oyuncu transfer döneminde siyah-beyazlı ekibi çok beklediğini kaydederken, "Beşiktaş'ı bekledim. Onlardan haber gelmesini bekledim fakat; süreç çok uzadı. Birçok isim geçti Beşiktaş için ve olmadı. Daha fazla oyalanmak da istemedim. Bir gün Kasımpaşa'dan telefon geldi. Ben de çok memnun olacağımı söyledim. Kasımpaşa'yı biliyorum. Çok güzel bir kulüp. Ben de Kasımpaşa da transfer için istekli olunca imzaladım. Beşiktaş için üzüldüm mü? Kasımpaşa'ya imza attığım için çok mutluyum" dedi. Bu arada Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.