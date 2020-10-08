Evinde başka

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosuna önemli isimleri katan ve hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Aydın'ın Sultanları bunun meyvelerini alıyor. Ligde aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu eden mavi-beyazlıların son 3 maçta bileği bükülmedi. Net skorlarla gelen galibiyetler ön plana çıkarken Aydın ekibinin iç saha performansı da göz kamaştırdı. Büyükşehir, Efeler'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda çıktığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmezken sadece 2 set kaybetti. Sultanlar, oynadığı karşılaşmalarda rakiplerinden 584 sayı alırken 530 sayı verdi. Mavi-beyazlılar, 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 13 puanla ligde 4. basamakta yer alıyor.

SERİYE BAĞLADI

Aydın BŞB, evindeki maçlarda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2, İlbank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve son olarak Beşiktaş'ı 3-0'lık skorlarla geçti.

İHSAN KARATAŞ