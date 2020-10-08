İzmir maratonda sınıfta kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu sınıfta kaldı. Yarışa katılmak için Burundi, Kenya ve Etiyopya başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ülke ve şehirlerden gelen atletlere maratonun belirli parkurlarında ikramlıklar verilmesi gerekiyordu. Ancak maratonun belirli etaplarında atletlere verilmesi gereken muz ve su gibi ikramların verilmediği, dereceye giren bazı koşucuların ise maraton bittikten hemen sonra ödül töreni yapılmadığı ve zaman sıkıntısından dolayı apar topar ülkelerine dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Y

YARIŞTAN KOPANLAR OLDU

İddiaya göre organizasyon eksikliğinden dolayı tüm parkurlarda atletlere glikojen depoları azaldığı için muz, sıvı kaybı için de su gibi ikramlar verilmesi gerekirken bunların hiçbiri etaplar boyunca verilmedi. 38 yıldır maraton koşan ve İzmir'deki yarışa katılan 63 yaşındaki Tarık Yılmaz, "Koşucunun karbonhidrat depoları tükenir. Fakat İzmir'de su ve gıda için 40'ıncı kilometreye kurulmuş bir istasyon vardı. Sıcak ve nem birleşince birçok maratoncu bu yüzden yarıştan koptu. Dereceye giremediği açıklanan bazı isimlerin sonradan birinci olduklarını da öğrendik" dedi.

METİN BURMALI