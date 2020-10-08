Milli Takım pes etmedi

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya ile üç kez geriye düşmesine rağmen berabere kaldı, gelecek için umut verdi: 3-3. 11. dakikada sağ kanatan ceza sahasının hemen gerisinde Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Efecan'ın gelişine çok sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmada kaldı. 19'da ceza yayı gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 24'te Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ozan'ın vuruşunda top kalecide kaldı. 45'te orta alandan gelişen atakta Havertz'in pası ile sol çaprazda topla buluşan Draxler ceza sahasına girikten sonra aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

MİLLİLERİMİZ PES ETMEDİ

49'da Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Ozan Tufan sağ ayağının içi ile şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 58'de penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus yerden vuruş ile meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi: 2-1. 67'de savunmada Florian Neuhaus'dan topu kapan Efecan Karaca, sağ çaprazdan ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 2-2. 81'de Gosens'in soldan ortasında ceza sahası içinde Luca Waldschmidt bekletmeden yerden vurarak ağları sarstı: 3-2. 90+4'te Ozan'ın ortasında ceza sahası içinde Cengiz'in indirdiği topta Kenan skoru belirledi: 3-3.



ALMANLARLA 26. KARŞILAŞMA

A Milli Takımımız, Almanya ile bugüne kadar 7'si özel 13'ü resmi müsabaka olmak üzere 25 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Almanya 15, A Milli Takımız 6 galibiyet aldı, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Millîler Almanya'ya karşı 13 gol kaydederken, kalesinde ise 49 gol gördü.



GURBETÇİLER YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile Köln kentinde oynayacağı özel maçın başlamasına kısa süre kala, yakın bölgede yaşayan Türkler ay-yıldızlı ekibe destek vermek amacıyla Rhein Energie Stadı önünde toplandı. Milli takım otobüsünün gelmesiyle coşku tavan yaptı. Gurbetçilerimiz yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlılarımıza büyük destek verdi. Öte yandan Köln Sağlık Dairesi, pandemiden dolayı müsabakaya sadece 300 seyircinin alınmasına izin verildiğini açıklamıştı. Stada giren bu 300 kişinin müsabakanın öncesi Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ateşi ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. Güvenlik güçlerinin de stadyum çevresinde sıkı önlemler aldığı gözlendi.



İKİSİ DE SİL BAŞTAN

A Milli Futbol Takımı ile Almanya arasında oynanan maçta iki takımın hocası da kadrolarında değişikliklere gitti. Millilerimizin Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Sırbistan maçına göre 6 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, Zeki, Çağlar, Ozan Kabak, Orkun, Mahmut ve Kenan'ın yerlerine Nazım Sangare, Merih, Kaan, Okay, Efecan ve Emre Kılınç'a ilk 11'de görev verdi. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ise 8 ismi değiştirdi. Başarılı çalıştırıcı, Kehrer, Günter, Süle, Gosens, Kroos, Sane, İlkay ve Werner'in yerlerine Koch, Hermichs, Schulz, Neuhaus, Branndt, Havertz, Emre Can ve Waldschmidt'i oynattı.