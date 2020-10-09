Aliağa Pekimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, herhangi bir semptomu bulunmayan basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor, ligin 3. haftasında yarın saat 17.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.