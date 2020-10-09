Milliler ışıl ışıl

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Rusya ve 14 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı mücadeleler öncesinde Almanya karşısındaki özel maçta sergilediği performansla alkışlandı. Güçlü rakibi karşısında 3 kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ay-yıldızlılarda birçok oyuncu otoritelerden tam not aldı. Bu isimler arasında özellikle golleri kaydeden Ozan Tufan, Efecan ve Kenan Karaman ön plana çıkarken savunmadaki bazı sıkıntıların da aşıldığı taktirde görüntünün daha da netleşmesi bekleniyor. Ekibimiz Rusya karşılaşmasının çalışmalarına Almanya'da başladı.