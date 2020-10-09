Sultanlar finalde

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek namağlup finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 yendi.

RAKİBİMİZ RUSYA

Filenin Sultanları, bugün TSİ 20.00'de İtalya'yı 3-0 mağlup eden Rusya ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Sırbistan ise yine bugün Rusya'ya mağlup olan İtalya ile üçüncülük karşılaşması oynayacak.