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Haberler Spor Sultanlar finalde

Sultanlar finalde

Sultanlar finalde
Giriş Tarihi: 9.10.2020

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek namağlup finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 yendi.

RAKİBİMİZ RUSYA
Filenin Sultanları, bugün TSİ 20.00'de İtalya'yı 3-0 mağlup eden Rusya ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Sırbistan ise yine bugün Rusya'ya mağlup olan İtalya ile üçüncülük karşılaşması oynayacak.

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