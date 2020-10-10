A Milli Takım Rusya yolcusu

UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşan ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan A Milli Takımımız, Köln'deki çalışmalarını dün de sürdürdü. Ay-yıldızlı ekibimiz yarın saat 21.45'te Rusya ile oynayacağı mücadele için bugün Moskava'ya geçecek. Teknik direktör Şenol Güneş takımdan bir futbolcuyla birlikte bugün karşılaşmaya yönelik bir basın toplantısı düzenleyecek. Güneş'in Rusya sınavındaki 11'i merakla beklenirken Dinamo Stadı'ndaki karşılaşmaya kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınacak.

RUSYA KARŞILAŞMASI SEYİRCİLİ

26 bin kişilik stat için 7 bin 800 bilet satışa çıkarılırken, fiyatlar bin ile 4 bin ruble (100 ve 400 TL) arasında değişiyor. Bu arada UEFA karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceğini açıkladı. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Greda Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.