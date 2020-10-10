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1928 Arnavutköy’e konuk olacak

Bucaspor 1928 Arnavutköy’e konuk olacak
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Misli.com 3. Lig'de bugün zorlu maçlar oynanacak. 1. Grup'ta sürpriz bir kararla teknik direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor 1928 İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak. Silivri Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Doğantez'in yokluğunda takımı yardımcı antrenör Serkan Baziya'nın sahaya çıkaracağı öğrenildi. Ofspor'u 3-1, deplasmanda Diyarbekir'i 2-1 ve son maçta Derince'yi 1-0 yenen Fırtına, Arnavutköy'ü de yenerek 4'te 4 yaparak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

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