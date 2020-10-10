Potada İzmir derbisi

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka ile Petkimspor, bugün İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tribüne taraftar alınmayacak.



PETKİM'DE KOVİD ŞOKU

Bu arada Petkimspor'da dün Kovid-19 şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, önceki gün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, herhangi bir semptomu bulunmayan basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi. Ev sahibinde de geçen hafta G.Antep Basketbol maçı öncesi korona virüs testi pozitif çıkan DJ Kennedy, bu karşılaşmada da görev yapamayacak.