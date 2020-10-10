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Haberler Spor Son dakika: TFF'den flaş seyirci kararı!

Son dakika: 'den flaş seyirci kararı!

, yaptığı açıklama ile ve müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını duyurdu.

Son dakika: TFF'den flaş seyirci kararı!

10.10.2020, 18:02

Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) yeni seyirci kararını duyurdu. Buna göre; 17 Ekim tarihinden itibaren locaların yüzde 50'si kadarı stadyumlara seyirci alınabilecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir.

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