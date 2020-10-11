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Haberler Spor Aydın BŞB dağıldı

Aydın BŞB dağıldı

Aydın BŞB dağıldı
Giriş Tarihi: 11.10.2020

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Fenerbahçe Opet'e 25-21, 25-21, 25-17 setler sonucu 3-0 mağlup oldu. Aydın'ın Sultanları'nın böylece 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, teknik molasına 12-7 önde girdiği seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set büyük bir çekişmeye sahne olurken ev sahibi teknik molaya 12-10'luk avantajla girdi. Son bölümde Aydın temsilcisi servislerde hata yapınca F.Bahçe bu setide 25-21 kazarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette Aydın BŞBli oyuncular kopma yaşadı. Oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Fenerbahçe teknik molaya 12-5 önde girdiği seti 25-17 kazanarak mücadeleden 3-0 üstün ayrıldı.

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