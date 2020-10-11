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Bal-Kes nokta atışı yaptı

Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu , “Transfer yasağını kaldırıp çok önemli bir iş başardık. Takıma külfeti olmayan da takviyeler yaptık ” dedi.

Bal-Kes nokta atışı yaptı
Giriş Tarihi: 11.10.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bal-Kes'te transferin son günü kadroya dahil edilen 11 yeni futbolcu da ilk kez takımla idmana çıktı. Kırmızıbeyazlı ekip, teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmana koşu ile başladı. Daha sonra oyuncular pas ve teknik çalışmaları yaptı. Futbol şube sorumlusu İlhan Eker, antrenman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer sorununu çözerek 11 oyuncuyu kadroya kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

HEDEF SÜPER LİG OLACAK
UYUŞMAZLIK Çözüm Kurulundaki (UÇK) dosyalarının çözümünde önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Eker, şöyle konuştu: "Bizim açımızdan Balıkesirspor'un yaşaması önemli. UÇK'de dosyaları bulunan 25 futbolcuya, Okan (Alkan) hariç yüzde 10 ödeme yaparak transfer tahtasını açtırdık. Transferde son gün hatta son saate kalmamıza rağmen akıllı, mantıklı oyuncular ile anlaştık. Bu süreçte Balıkesirspor'a külfet getirmeyecek 11 oyuncuyu transfer ettik. Bu sezon amacımız takımı ligde tutmak ve sürdürülebilir bir ekonomi sağlamak. Gelecek yıllarda ise hedef Süper Lig olacak."

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