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Haberler Spor Derbide gülen taraf Aslan

Derbide gülen taraf Aslan

Derbide gülen taraf Aslan
Giriş Tarihi: 11.10.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında G.Saray evinde Beşiktaş'ı 97-89 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Macon 18, Williams ise 17 sayıyla takımın en skorer isimleri olurken, siyahbeyazlılarda 27'şer sayıyla oynayan Alperen ile Ercan mağlubiyete engel olamadı. Bu sonuçla Beşiktaş üçüncü maçında da galibiyetle tanışamazken, Galatasaray ise ikinci galibiyetini almış oldu. Ligde önümüzdeki hafta G.Saray Fethiye Bld. deplasmanına giderken, Beşiktaş ise evinde OGM Ormanspor ile oynayacak.

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