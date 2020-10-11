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Haberler Spor Final klasiği

Final klasiği

Final klasiği
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında finalde beklenen isimler karşı karşıya gelecek. Yarı finalde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas korta çıktı. Djokovic, 3 saat 54 dakika süren mücadeleden 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 galip ayrılarak turnuvada 4 yıl sonra adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağında ise, kariyerinde son 3 yıl dahil 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman karşılaştı. Nadal, 3 saat 9 dakika sonunda rakibini 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 13. kez finale yükselen taraf oldu. Final maçı ise TSİ 16.00'da.

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