İzmir derbisi KSK’nin

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında skorbord arızası nedeniyle birçok kez duran iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 97-80 mağlup etti. Karşılaşmaya Taylor, Metecan ve Morgan'ın sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, farkı 13 sayıya (24-11) kadar çıkardığı periyodu 24-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta 13. dakikayı 32-19 önde geçen Pınar Karşıyaka, 10-0'lık seriyle aradaki farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 42-19.



TAYLOR 23 SAIYLA YILDIZLAŞTI

Yaşanan skorbord arızası nedeniyle maça verilen uzun aradan sonra Aliağa Petkimspor farkı azaltsa da Pınar Karşıyaka devreyi 46-33 galip tamamladı. Üçüncü periyotta 25. dakikayı 59-48 önde geçen Pınar Karşıyaka, son 3 dakikasına 67-51 üstün girdiği periyodu 70-58 önde bitirdi. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, rakibi karşısında farkı artırarak müsabakadan 97-80 galip ayrıldı. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisinde Taylor 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı.