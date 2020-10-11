Manisa FK coştu 5-1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona çok iyi başlayıp 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunu kapan Manisa Futbol Kulübü, evinde İnegölspor'u farklı mağlup etti: 5-1. Siyah-beyazlılar böylece ligde oynadığı 4 maçı da kazandı. Maça hızlı başlayan Manisa ekibi 9'da Nizamettin ve 10'da Erhan'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk İnegölspor 29'da Fatih'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 42'de Abdulkadir'le farkı 1'e indirdi: 2-1.

FARKA KOŞTU

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi Manisa FK 63'te Emir, 67'de Sertaç ve 83'te Mehmet Güven'le farkı koştu. Bu skorla üst üste 4. galibiyetini alan Ege ekibi liderliğini sürdürdü. İnegölspor ise 2 puanda kalıp üst sıralara tırmanamadı.