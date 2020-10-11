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Uluslar Ligi'nde kritik mücadele öncesinde nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı, ile karşı karşıya geliyor.

Rusya - Türkiye | Canlı anlatım

11.10.2020, 21:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020,21:24

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile Türkiye karşılaşacak. Mücadele, Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanacak. A Milli Takımımız Rusya maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

RUSYA-TÜRKİYE İLK 11'LER BELLİ OLDU

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev.

Türkiye: Mert, Zeki, Ozan, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk olacak. Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı izlenebilecek.

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