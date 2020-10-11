Sökespor’dan özel forma

Eşin Gruop Sökespor'un 'Cumhuriyet'e özel onur formaları 200 liradan satışa sunuldu. Formaların tanıtımı amacıyla kulüp müdürü Yağız Pullukçu ile basın sözcüsü Erol Özhavutçu basın toplantısı düzenledi. Kulüp tesislerinde açıklamada bulunan basın sözcüsü Özhavutçu, "Kulübümüzün 97. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk siluetli formalarımız 200 liradan satışa hazır. Storemiz çok yakında hizmete açılacak. Çarşamba pazarında otoparkı halkın kullanımına sunacağız. Buradan kulübümüze gelir sağlanacak. Taraftarlarımızdan formalarımızdan alarak kulübe destek olmalarını istiyoruz" dedi.

'İDDİALI HAZIRLANIYORUZ'

BAL'ın durumunun netleşmediğini belirten kulüp müdürü Pullukçu ise, "Korona süreci elimizi ayağımızı bağladı. İl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu karşılaşmaların oynayıp oynamamayı istediğimize dair bizden yazı istedi. Sökespor kulübü olarak maçlar oynasın, 80 bin amatör sporcunun ailesine maddi manevi destek sağlansın. 28 Eylül'den bu yana TFF'den maçların oynanıp oynanmayacağıyla ilgili açıklamama yapılmamasına rağmen ASKF ile iletişim halindeyiz. Maçların tek devre usulü veya çarşamba pazar oynanacak şekilde Aralık ayında başlanması planlanıyor. Biz kulüp olarak yarın maçlar oynanacak gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Transferlerimizi de yaptık" dedi.

İHSAN KARATAŞ