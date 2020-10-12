Aydın BŞB seriyi bozdu

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 galibiyetlik bir seri yakalayan Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ligin 8. haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe Opet'e kaybetti. Sarı-lacivertliler setleri 25-21, 25-21, 25-17 önde tamamlayarak karşılaşmayı 3-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Aydın BŞB'nin yakaladığı galibiyet serisi de sona erdi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Opet, hücumda Vargas'ın önderliğinde ilk seti 25-21 önde tamamladı. Aydınlı Sultanlar'ın 2 sayılık serisiyle başlayan ikinci sette, büyük çekişme yaşandı.

AVANTAJI KORUYAMADI

Son bölümde 20-20 eşitliğin ardından avantajı yeniden ele geçiren vFenerbahçe Opet, seti 25-21 kazandı. Karşılıklı hatalarla başlayan üçüncü sette ise, rahat bir oyun sergileyen İstanbul ekibi bu seti 25-17 önde bitirdi ve maçı 3-0 kazandı.