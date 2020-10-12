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Aydın seriyi bozdu

Ligde aldığı zaferlerle 3 maçlık bir seri yakalayan Aydın , F.Bahçe karşısında hüsrana uğradı.

Aydın BŞB seriyi bozdu
Giriş Tarihi: 12.10.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 galibiyetlik bir seri yakalayan Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ligin 8. haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe Opet'e kaybetti. Sarı-lacivertliler setleri 25-21, 25-21, 25-17 önde tamamlayarak karşılaşmayı 3-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Aydın BŞB'nin yakaladığı galibiyet serisi de sona erdi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Opet, hücumda Vargas'ın önderliğinde ilk seti 25-21 önde tamamladı. Aydınlı Sultanlar'ın 2 sayılık serisiyle başlayan ikinci sette, büyük çekişme yaşandı.

AVANTAJI KORUYAMADI
Son bölümde 20-20 eşitliğin ardından avantajı yeniden ele geçiren vFenerbahçe Opet, seti 25-21 kazandı. Karşılıklı hatalarla başlayan üçüncü sette ise, rahat bir oyun sergileyen İstanbul ekibi bu seti 25-17 önde bitirdi ve maçı 3-0 kazandı.

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