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Buca’da 3 aday

Teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin Selahattin Dinçel, Cüneyt Biçer ve ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Buca’da 3 aday
Giriş Tarihi: 12.10.2020

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ilk 3 haftada 9 puan toplayan Bucaspor 1928, son maçta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 yenilerek galibiyet serisini bozarken, teknik direktör arayışlarına da hız verdi. Teknik direktör Tolga Doğantez'le yolların ayrılmasının ardından İzmir ekibinin gündemine 3 isim geldi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Kocaelispor'u şampiyon yapan ancak yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Selahattin Dinçel, yine geçen sezon Play-Off finalinde Turgutluspor'a şampiyonluk yaşatan Cüneyt Biçer'in yanı sıra Manisa Futbol Kulübü ile Play-Off oynayan Cihat Arslan'ı listesine aldığı öğrenildi. Yönetimin, teknik direktör sorununu bu hafta içinde çözeceği belirtildi. İzmir ekibinin cumartesi günü evinde Manisaspor'u ağırlayacağı maça yeni teknik adam ile çıkmayı hedeflediği belirtildi.

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