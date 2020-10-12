Fethiye fark yedi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor güçlü rakibi karşısında tutunamadı ve salondan 113-74'lük mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Fethiye Belediyespor ise oynadığı 3. maçı da kaybetti. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Jarell Eddie'nin üçlükleriyle maça hızlı başladı. Sarı-lacivertliler kısa sürede skoru çift hanelere taşırken bu bölüm 39-24 Kanarya'nın üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta konuk ekip 5-0'lık bir seri yakalasa da F.Bahçe bir kez daha açıldı ve devreyi 60-41 önde kapattı. İkinci yarıda da F.Bahçe etkili oyununu sürdürüp farkı 41 sayıya kadar çıkarırken bu bölüm de 92-51'lik skorla geçildi. Fenerbahçe Beko, 39 sayı farkla karşılaşmayı 113-74 kazandı.