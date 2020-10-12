Karşıyaka filede galibiyetle başladı

SİGORTA Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, İzmir'de ağırladığı Çanakkale Belediyespor'u 103 dakika süren maç sonunda 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Müsabakaya oldukça kötü bir başlangıç yapan yeşil-kırmızılılar, rakibi önündeki ilk seti 25-19 kaybetti. Ancak Kaf-Kaf ikinci seti oyuna ağırlığını koyarak 25-11 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Karşıyaka maçta ilk kez öne geçti: 2-1. Son sette işini şansa bırakmayan Kaf-Kaf etkili bir oyunla Çanakkale ekibini parkeden silmeyi bildi. Dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanan Karşıyaka büyük sevinç yaşadı.