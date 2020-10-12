Kızılcabölük baskın yaptı

3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, Kemerspor 2003'ü 2-0 mağlup etti. 7. dakikada Emre'nin defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ozan kaleci ile karşı karşıya kaldı, vurmakta gecikince meşin yuvarlak auta gitti. 40'ta Bilal'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Erdin kafayı vurdu, kaleci İlyas topu güçlükle köşeden tokatladı. 45'te kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan'ın plase vuruşunu kaleci Fatih tokatladı. İlk yarı golsüz sona erdi. 62'de Kıvanç'ın topuk pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 73'te Deniz'in ceza sahasına ortasında Sercan kafayı vurdu, kaleci İlyas'ın tokatladığı top direkten oyun alanına döndü. 90+4'de Ertuğrul, kaleci Fatih'in üzerinden topu aşırttı fişi çekti: 0-2.

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