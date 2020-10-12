Muğla evinde Kelkit’e teslim

3. Lig 4. Grup'ta ilk 3 haftada 3 puanla tanışamayan Muğlaspor, dördüncü karşılaşmasında sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'a 1-0 yenildi, hayal kırıklığı yaşattı. 26. dakikada Muğlaspor net fırsatı değerlendiremedi. bu dakikada Muğla'nın kazandığı köşe vuruşunu kullanan Ömer Faruk'un ceza alanı içine yaptığı ortada karambol oluştu. Mümin'in müsait pozisyonda kalenin önünden şutunu Kelkit defansı son anda çıkardı. 30'da Ensar ceza alnının sağ tarafından orta açtı. Reha'nın kafayla indirdiği topu Hamza ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı 1-0 Kelkit'in üstünlüğü ile sona erdi. 69'da Muğlaspor beraberlik golü için baskısını artırdı. Ceza alanı içinde topla buluşan Nizamettin Emirhan'ın şutu az farkla dışarı çıktı. 85'te Kelkit Belediyeli Ensar'ın ortaladığı top sonrası ceza alanında Adem'in şutunu Barış çıkardı, maç 1-0 bitti.

ADEM ÜLKER