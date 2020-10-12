Nazilli yıkıldı

3. Lig 2. Grup'ta zirve hesapları yapan Nazilli Belediyespor, Mardin Fosfatspor'a uzatmada yediği golle boyun eğdi: 0-1. 6. dakikada Hasan'ın defans arkasına aktardığı topa gelişine vuran Bünyamin'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 26'da Bünyamin'in pasında topla buluşan Aytaç rakip ceza alanına sokuldu, ortasında Bünyamin'den önce araya giren Oğuzhan son anda yaptığı müdahale ile mutlak golü önledi. Devre 0-0 bitti. 56'da Muhammet'in attığı topla buluşan Hasan'ın şutunu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi. 72'de Sinan'ın sağ kanattan açtığı ortada Aytaç'ın kafa şutunda sol direk içine çarparak oyuna dönen topu kaleci Ebubekir bloke etti. 90+1. dakikada Mardin defansından atılan uzun topla buluşan Ali Kemal defansın hatasını affetmedi: 0-1. 90+3'te Murat Can'ın ceza yayı üzerinden vurduğu şut kaleci Ebubekir'i geçti, Doğancan çizgi üzerinden topu çıkardı maç 1-0 bitti.



ÇATIDAN DESTEK

TÜM dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyirci alınmayan karşılaşmayı izlemek üzere evlerin çatısına çıkan az sayıda taraftar Nazilli'ye destek verdi. Stadyum dışından tezahürat yapan bazı taraftarlar ise marşlarıyla takımlarına destek vermeye çalıştı. Kulüp başkanı Soner Yelkovan, maçı Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan'la birlikte izledi.

ÜMİT ÖZMEN