Şenol Güneş’ten kadroda revizyon

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son oynadığımız maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giydi. Türkiye'de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise zorlu mücadele öncesinde maç kadrosuna alınmadı.Sassuolo'da forma giyen gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan da sakatlığı nedeiyle karşılşama öncesinde kadrodan çıkartılarak Almanya'da kalmıştı.