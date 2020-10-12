Somaspor’dan Yalova zaferi

3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve mücadelesini sürdüren Somaspor, evinde Yalovaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü: 2-1. Karşılaşmanın 6. dakikasında Somaspor penaltı kazandı. Bu dakikada Soma atağında ceza sahası içerisinde top Fatih Hüseyin'in eline çarptı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltıyı Somaspor'da Nurettin gole çevirdi: 1-0. 36'da Yalova atağında Onurcan ceza sahasına girmeden yerde kaldı, kazanılan serbest atışı kullanan Mustafa Serkan, kaleci Muharrem'in kapattığı köşeden 90'a çaktı: 1-1. Devre bu skorla kapandı. 74'te Somaspor atağında top ceza sahası içerisinde Suat'ın eline çarptı, hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. 75'te atışı Nurettin filelere yolladı, Somaspor 2-1 kazandı.

SERVET SARUN