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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon yeni heyecan!

’nda yeni sezon yeni heyecan!

Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor. İşte 'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı...

Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon yeni heyecan!

12.10.2020, 12:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı yarın yapılacak 3 müsabakayla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EKİM 2020 SALI

*13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK - CANLI

*14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI

*15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI

15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI

19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE

*13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI

*14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI

19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI


*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.

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