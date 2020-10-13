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Haberler Spor Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Portekiz kampında bulunan 'un yıldız futbolcusu koronavirüse yakalandı.

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

13.10.2020, 18:06

Portekiz Futbol Federasyonu, Juventuslu futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İKİNCİ KEZ TEST YAPILACAK

Portekiz Milli Takımı'nın salı günü yaptığı antrenman sonrası verilen testler sonucunda 35 yaşındaki futbolcunun verdiği örnek pozitif çıktı. Ancak, test sonucunun şüpheli olduğu ve bu nedenle ikinci bir test yapılarak sonucun beklendiği belirtildi.

İSVEÇ MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Ronaldo'nun, herhangi bir semptom taşımadığı bilgisine de yer verildi.

Diğer tüm oyuncuların ve antrenörlerin test sonucu ise negatif çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun İsveç ile oynanacak mücadelede sahada olmayacağı ve izole edildiği duyuruldu.

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