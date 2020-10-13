İzmir'in köklü kulüpleri Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için el ele verip fidan kampanyası başlattı. Hatay'ın yanı sıra İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de meydana gelen yangınlarda sabotaj iddiaları gündeme gelirken, alevler sonrası ortaya çıkan acı tabloya İzmir kulüpleri duyarsız kalmadı. İlk olarak Altay, "Hatay için el ele" sloganıyla fidan kampanyası başlattı. Siyah-beyazlı kulüp, "Hatay'ın yanındayız. Ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 1914 fidan bağışlıyoruz. Karşıyaka'ya 1914 fidanla meydan okuyoruz" mesajı yayınladı. 1912 yılında kurulan Karşıyaka ise ezeli rakibi Göztepe'ye meydan okuyarak, "Altay'ın meydan okumasını görüyor, biz de Hatay için 1912 fidan bağışlıyoruz. Sıra sende Göztepe" paylaşımında bulundu.



4 KULÜP BİRLEŞTİ

1925'te kurulan Göztepe, ezeli rakibinin davetine, "Karşıyaka'nın meydan okumasını görüyor, biz de Hatay için 1925 fidan bağışlıyoruz. Sıra sende Altınordu" mesajıyla karşılık verdi.