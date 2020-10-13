Her maça yeni bir kahraman

A Milli Takımımız Almanya ile oynanan özel maçta olduğu gibi Rusya karşısında da iyi futbolunu galibiyetle süsleyemezken özellikle ikinci yarı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Panzerler'e karşı Efecan Karaca'nın yıldızlaşmasının ardından önceki günkü UEFA Uluslar Ligi randevusunda da Cengiz Ünder 45 dakikalık futboluyla alkışlandı. Oyuna girer girmez takımı ateşleyen yıldız ismin bir topu direkten dönerken bir topunu da kaleci güçlükle çıkarttı. Başarılı oyuncu takıma katkı koyduğu için çok mutlu olduğunu belirterek "3 puanı elimizden kaçırdık. Sırbistan maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

ÜLKEMİZ İÇİN ONUR KAYNAĞI

Cengiz'in futbolu sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Liverpool'un yıldızı Salah'a benzetilen oyuncu için öne çıkan yorumlar şöyle: "Cengiz Ünder nasıl 2. yarıda girer hala anlamıyorum . Neyse yine de harikaydın. İnanı-yorum Sırbistan maçında golü bulacaksın", "Senin gibi oyuncular yetişmesi ülkemiz için onur kaynağı. İyi ki varsın.", "Bu adam girdi, oyun değişti.", "Cengiz Ünder yüzünden bizim bina gece gece 2 defa sarsılma tehlikesi atlattı.", "Bir oyuncunun takımı bu kadar değiştirmesi. Helal sana be Cengiz.", "Cengiz'den önce ve Cengiz'den sonra iki farklı oyun. Bu takımda Cengiz Ünder, Merih, Ozan Tufan ve Burak ile birlikte banko oynar."



TÜRKLER 2. YARIYI BEKLEDİ

RUSYA medyası 1-1 biten maçı manşetlere taşıdı. "Türkler ikinci yarıyı bekledi" başlığını kullanan Kommersant gazetesi, Rusya'nın Uluslar Ligi'nde ilk defa puan kaybettiğine dikkati çekti. Championat.com sitesi, "Zafere yakın olan taraf Türklerdi" derken Moskovski Komsomolets gazetesi, "Devre arası her şeyi tersine çevirdi, hem de tek değişiklikle. Şenol Güneş, Efecan'ın yerine Cengiz'i aldı. Cengiz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Jirkov'un kanadını karıştırdı" yorumunu yaptı.