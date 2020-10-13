İngiltere - Türkiye I CANLI YAYIN

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele Wolverhampton'daki Molineux Stadı'nda oynanıyor.
CANLI YAYIN
Türkiye, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşı karşıyaya geliyor. İngiltere-Türkiye maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek için haberimizden takip edebilirsiniz.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele Wolverhampton'daki Molineux Stadı'nda oynanıyor.
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