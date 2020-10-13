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İngiltere - Türkiye I CANLI YAYIN

Türkiye, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşı karşıyaya geliyor. İngiltere-Türkiye maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek için haberimizden takip edebilirsiniz.

13.10.2020, 21:39