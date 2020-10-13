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Haberler Spor İngiltere - Türkiye I CANLI YAYIN

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, 2021 maçında ile karşı karşıyaya geliyor. İngiltere-Türkiye maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek için haberimizden takip edebilirsiniz.

İngiltere - Türkiye I CANLI YAYIN

13.10.2020, 21:39

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele Wolverhampton'daki Molineux Stadı'nda oynanıyor.

CANLI YAYIN

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