KSK ışığı yaktı

Misli.com Üçnücü Lig 3. Grup'ta Karşıyaka rüzgarı esiyor. Sezona son 8 yılın en iyi başlangıcını yapan, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü de 2-1 yenip, 4 maçta namağlup 10 puanla lider İçel İdman Yurdu'nun genel averajla gerisinde zirve ortağı olan Karşıyaka, adım adım hedefine ilerliyor. Sezona başlarken ilk 4 haftaya ayrı önem verdiklerini söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "İlk haftalardan toplanan puanlar sezon içindeki hedef konusunda belirleyici oluyor. İlk haftalarda zirvede yer almak önemliydi, istediğimiz oldu. Bundan sonra her maç çok önemli.

GENÇLERİMİZ ÇOK ÇOK İYİ

Artık zirvede devam etmeliyiz. Altyapıdan çıkan genç oyuncularımızı geliştirip takım içindeki rekabeti artırdık. Yaptığımız hamle başarıya yansıdı. Rekabetin olduğu yerde başarı da artar. Alternatiflerin çoğalması maçlarda bize yarıyor" dedi. Kadroyu kurarken tatlı zorluk yaşadıklarını ifade eden Soner Tolungüç şöyle devam etti: "Artık 5 değişiklik hakkımız var. Yedek kulübemiz de kendi bünyemizden güçlendi. Oyuna daha rahat müdahale edebiliyoruz. İlk 11'de forma giyen İlyas, Burak ile Mustafa Çalışkan, Özkan, Namık Barış gibi gençler iyi seviyeye geldi. Artık yolumuza zirvede devam etmeliyiz."