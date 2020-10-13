Kupa heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı bugün yapılacak 3 müsabakayla başlayacak. A Spor'un yayınlayacağı kupa karşılaşmalarının 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. Misli.com 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri Bergama Belediyespor ve Manisaspor'un bugün Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşması saat 15.30'da başlayacak.

İKİNCİ TUR HAFTAYA

Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak turda rakibini mağlup eden takım adını üst tura yazdırıcak. Eşleşmede tur atlayacak ekip 2'nci Eleme Turu'nda 20 Ekim Salı günü İzmir ekibi Karşıyaka ile İzmir'de kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları 20-21-22 Ekim, 3. tur karşılaşmaları 3-4-5 Kasım, 4. tur mücadeleleri 24-25-26 Kasım, 5. tur karşılaşmaları ise 15-16-17 Aralık'ta yapılacak.