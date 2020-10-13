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NBA’ın kralı LAKERS

, finalde Miami Heati yenerek seriyi 4-2 kazandı. 10 yıl aradan sonra 17. şampiyonluğunu ilan etti.

NBA’ın kralı LAKERS
Giriş Tarihi: 13.10.2020

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl aranın ardından NBA tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti. Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Los Angeles Lakers, ilk çeyreğini 28-20 önde kapattığı mücadelenin ikinci periyodunda farkı açarak devre arasına 64-36 önde girdi. İkinci yarının ilk çeyreğini 87-58 üstün tamamlayarak aradaki farkı koruyan Los Angeles Lakers, karşılaşmayı 106-93 kazanarak tarihindeki 17. NBA şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

10 YIL SONRA
10 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşan Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 15 ribaunt ile "double- double" yaparken, Rajon Rondo 19, Kentavious Caldwell- Pope ise 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

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