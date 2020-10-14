Aydın BŞB’nin gücü yetmedi

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup olan ve üç maçlık galibiyet serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk adayı lider Eczacıbaşı Vitra'dan set aldı ama sürprizi gerçekleştiremedi: 1-3. Boskovic'in üstün oyunuyla ilk sette teknik molayı 12-6 geride geçen mavi-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında tutunamadı, seti 25-14 verdi, 1-0 geriye düştü. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Anthi ve Meryem'le etkili olan Aydın'ın Sultanları teknik molayı 12-10 üstün tamamladı. Aydın BŞB, setin sonunu harika oynayıp, seti 25-20 alıp skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette teknik molayı 12-10 mağlup kapatan Aydın'ın Sultanları, Boskovic'i durduramadı, seti 25-18 kaybetti, 2-1 geriye düştü. Dördüncü sete kötü başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu sette teknik molayı 12-7 geride geçti. Mavi-beyazlılar, istediği ritmini tutturamadı, seti 25-18, mücadeleyi 3-1 kaybetti.

İHSAN KARATAŞ