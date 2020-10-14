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Haberler Spor Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Kütahyaspor - Yıldırımspor | CANLI |

'nda heyecan devam ediyor. Kütahyaspor sahasında Yıldırımspor ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak izlemek ve gollerinden anbean haberdar olmak için haberimizi takip edebilirsiniz...

Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

14.10.2020, 15:01

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... 1. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor karşılaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan maçta, kazanan taraf bir üst tura geçecek. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI YAYIN

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0

Mardin İÖİ-Siirt: 0-3

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