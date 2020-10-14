Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... 1. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor karşılaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan maçta, kazanan taraf bir üst tura geçecek. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:
Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1
Altındağspor-Çankaya FK: 1-2
Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0
Mardin İÖİ-Siirt: 0-3
Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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