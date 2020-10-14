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Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kütahyaspor sahasında Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak izlemek ve gollerinden anbean haberdar olmak için haberimizi takip edebilirsiniz...

14.10.2020, 15:01