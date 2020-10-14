Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün Mardin Fosfat ile Siirt İl Özel İdare karşılaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan maçta, kazanan taraf bir üst tura geçecek. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

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3 MAÇ TAMAMLANDI

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla start aldı. Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor. Organizasyonda dün yapılan 3 karşılaşmanın ardından Yozgatspor 1959, Çankaya FK ve Bergama Belediyespor, 2. tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0