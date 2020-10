Mehmet Sepil: Kulüplerde çok ciddi bir gelir azalması var

Kulüpler Birliği Vakfı, aylık olağan toplantısını Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan başkan Mehmet Sepil, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DAHA FAZLA KAPASİTE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ



21 takımın tamamının toplantıya katılım gösterdiğini ifade eden Sepil, "Bugün olağan aylık toplantımızı Kulüpler Birliği olarak yaptık. Pandemi koşullarında bildiğimiz gibi takımların tamamının başkanlarının burada olmasını beklemiyoruz. Katılabilen arkadaşlar burada katıldı, diğerleri online bağlandı. 21 takımın tamamı burada bulundu. Ligler başladı ve 4 maç oynandı. Dolayısıyla bugünkü yoğun gündemimizin en önemli bölümü futbolun şu an içinde bulunduğu ekonomik koşullar, bunu tartıştık. Pandemi koşullarının yarattığı ekonomik olumsuzluklar çok büyük. Bunlardan ne şekilde etkilendiğimizi ve nasıl tedbirler alabiliriz diye tüm paydaşlarla paylaşımda bulunduk.



Burada çok ciddi bir gelir azalması var pandemi koşullarında. Maç günü gelirleri bunun başında geliyor. Bu konuda iyi olan haber, federasyon bu konuda bir açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan maçlarda locaların yüzde 50 kapasiteyle belirli koşulları sağlamak kaydıyla açılacağını bildirdi. Bu bir başlangıç ama önemli bir adım. UEFA'nın kendi tavsiyesi de yüzde 30'a kadar seyirci alınabileceğini söylüyor statlara. Son oynanan Rusya maçında yüzde 30 kapasiteyle seyirci alım izni vardı. Biz zaman içinde bunun Türk futbolunda da olacağını düşünüyoruz. Sağlık konusunda ülkemiz her gün daha iyi noktaya geliyor. Dolayısıyla futbol statlarının da daha fazla kapasitede açılmasını umut ediyoruz. Bu sadece locaların açılmasıyla olmaz, bazı statlarda loca yok. Bu takımlarımız loca gelirinden faydalanamayacak. Onun ötesinde 1'inci, 2'nci ve 3'üncü lig takımlarını düşündüğümüzde, onlarda da loca sahibi olan takım sayısı çok çok az. Dolayısıyla çok iyi bir başlangıç. İlk defa geçen sene 8 maçı seyircisiz oynadık, 12 maçtır seyirci yok. Seyircimize kavuşuyoruz ama umudumuz bunun kısa bir süre içerisinde sadece localarda değil diğer tribünlerin tamamına yayılması" dedi.



"YAYINCI KURULUŞLA YAPTIĞIMIZ 5 YILLIK BİR ANLAŞMA VAR"

Yayıncı kuruluş ile ilgili açıklamalar yapan Sepil, "Maç günü gelirleri dışında kulüplerin önemli bir geliri de televizyon gelirleri. Bizim yayıncı kuruluşla yaptığımız 5 yıllık bir anlaşma var. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle pandemi koşullarında bunun önemi çok çok artıyor. Yayıncı kuruluşla olan bu anlaşmanın daha uzun yıllar devam etmesini çok istiyoruz. Ama aynı şekilde de yayıncı kuruluşla bir anlaşmaya varılamadı, bu anlaşmanın en kısa zamanda yapılmasını arzu ediyoruz. Artık kulüplerin bu konuda maddi olarak dayanabilecek gücü azalıyor. Bu konuyu da federasyonumuzla paylaşacağız" dedi.



"SPOR YASASI, TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"

Spor yasasının Türk kulüpleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Sepil, şöyle konuştu: "Spor yasası durumu çok önemli ve bu konuyu tartıştık. Spor yasası yıllardır beklenilen bir çalışma. Bundan 1 ay kadar önce Spor Bakanımız spor yasasıyla ilgili yapılan çalışmayı kulüplerle ve federasyonla paylaştı. Biz de kulüplerimiz de bu konuda çalışmalar yaptık. Bu yasanın çıkmasını tüm kulüpler destekliyor, bu Türk sporu için önemli bir adım olacak. Burada koyulan yasanın içeriğindeki birçok konunun biz kulüplerin görüşünü alarak yapılması çok önemli. Zaten Spor Bakanlığı da bunu bekliyor. Bu konuyla da ilgili komisyon oluşturulmasına karar verdik. Bundan sonra spor yasasıyla ilgili yapılacak olan görüşmelerde biz de vakıf olarak ortak görüşümüzü oluşturup daha fazla önem vereceğiz."



"TFF İLE GÖRÜŞMELERİ ŞİMDİDEN BAŞLATIP DAHA SAĞLIKLI BİR İLİŞKİNİN KURULMASI İÇİN ADIMLAR ATTIK"

"Futbolda birçok güncel konu var" diyen Mehmet Sepil, "Özellikle kendi aramızda şunu konuştuk: Bazen bazı şeylerde sezonun kararlarının alınması son dakikaya kalıyor. Geçen sene kulüp lisans limitleri ve yabancı oyuncu sayıları konusu son dakikalarda tartışıldı. Bu konularda TFF ile görüşmeleri şimdiden başlatıp çok daha sağlıklı bir ilişkinin kurulması için adımlar attık. Bütün bu konuları tartışabilmek için ve şu an bulunduğumuz ekonomik koşulları anlatabilmek için TFF'den toplantı talep edeceğiz. İlgili mercilere de bulunduğumuz noktayı izah edebilmek için onların yanlarına gitme kararı aldık" ifadelerini kullandı.



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil son olarak başkanlıkla gelen soru üzerine, "Ocak ayında bizim bir genel kurulumuz olacak ve orada başkan seçmeyi düşündüğümüzü söylemiştik. Bugünkü toplantıda böyle bir görüşme olmadı" yanıtını verdi.